Erdek'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti



Hatice DAĞLI/ ERDEK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, karşı yönlerden gelen 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında BandırmaErdek karayolu, Tatlısu Kavşağı´nda meydana geldi. Bandırma'dan Erdek istikametine ilerleyen Hasan Üzüm (68) yönetimindeki 10 AKB 24 plakalı otomobil, Domuz Geçidi mevkisinde yolun tek şeride düşmesi nedeniyle karşı yönden gelen Semra Yamaner'in (69) kullandığı 10 PL 846 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller şarampole savrulurken, kazada sürücüler ile Feride Pekel (71) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, jandarma ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı, yol kapatıldı.

Hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hasan Üzüm doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, Semra Yamaner ile Feride Pekel´in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Erdek Hatice DAĞLI

2023-07-04 02:32:27



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