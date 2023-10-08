Ayvalıkgücü Belediyespor - Küçükçekmece Sinopspor: 0-0 

STAT:HüsnüUğural

HAKEMLER: Ömer Şivka, Recep Tayyip Keleş, Ulaş Kaçmaz

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Hacı Ramazan - Samet, Polat, İlker, Davut, Oğuz (Dk. 90 Ali), Yunus Emre, Tugay, Hamit (Dk. 66 Hüseyin), Kemal (Dk. 90 Serhat), Yakup (Dk. 46 Recep)

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR: Fatih (Dk. 41 Onur) - Osman, Özkan, Sıddık (Dk. 64 Doğukan), Murat Şenel (Dk. 46 Mete Han), Doğancan Aynacı (Dk. 79 Furkan), Ferdi, Muhammet Miraç, Muzaffer, Doğancan Diker, Murat Can Bölükbaşı (Dk. 46 Enes İslam)

SARI KARTLAR: Yunus Emre, Polat (Ayvalıkgücü Belediyespor), Sıddık, Muhammet Miraç (Küçük Çekmece Sinopspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, sahasında Küçükçekmece Sinopspor ile golsüz berabere kaldı. İki takım da maç boyunca yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve 1'er puana razı oldu. Bu sonuçla Sinopspor 9 puana yükselirken, Ayvalıkgücü Belediyespor ise puanını 6 yaptı.

DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Ayvalık - AYVALIK,