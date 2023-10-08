Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalıkgücü Belediyespor - Küçükçekmece Sinopspor: 0-0 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:46 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Küçükçekmece Sinopspor: 0-0 
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:HüsnüUğural

        HAKEMLER: Ömer Şivka, Recep Tayyip Keleş, Ulaş Kaçmaz

        AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Hacı Ramazan - Samet, Polat, İlker, Davut, Oğuz (Dk. 90 Ali), Yunus Emre, Tugay, Hamit (Dk. 66 Hüseyin), Kemal (Dk. 90 Serhat), Yakup (Dk. 46 Recep)

        KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR: Fatih (Dk. 41 Onur) - Osman, Özkan, Sıddık (Dk. 64 Doğukan), Murat Şenel (Dk. 46 Mete Han), Doğancan Aynacı (Dk. 79 Furkan), Ferdi, Muhammet Miraç, Muzaffer, Doğancan Diker, Murat Can Bölükbaşı (Dk. 46 Enes İslam)

        SARI KARTLAR: Yunus Emre, Polat (Ayvalıkgücü Belediyespor), Sıddık, Muhammet Miraç (Küçük Çekmece Sinopspor)

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, sahasında Küçükçekmece Sinopspor ile golsüz berabere kaldı. İki takım da maç boyunca yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve 1'er puana razı oldu. Bu sonuçla Sinopspor 9 puana yükselirken, Ayvalıkgücü Belediyespor ise puanını 6 yaptı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Ayvalık - AYVALIK,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı
        Balıkesir'de aranan 22 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de aranan 22 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de 8 yıl önce kurulan merkez çiftçilerin kalkınmasına öncülük edi...
        Balıkesir'de 8 yıl önce kurulan merkez çiftçilerin kalkınmasına öncülük edi...
        Balıkesir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
        Cunda Adası'nda otelin jeneratör odasında çıkan yangın hasara neden oldu
        Cunda Adası'nda otelin jeneratör odasında çıkan yangın hasara neden oldu
        Bandırmaspor-Çorum FK: 0-0
        Bandırmaspor-Çorum FK: 0-0