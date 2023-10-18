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        Gönen'de midibüs devrildi, 10 kamu görevlisi yaralandı

        BALIKESİR'inGönen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi. Kazada toplum destekli faaliyetler için görevlendirilen 7'si polis 10 kişi yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 21:09 Güncelleme: 18.10.2023 - 21:10
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        Gönen'de midibüs devrildi, 10 kamu görevlisi yaralandı
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        BALIKESİR'inGönen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi. Kazada toplum destekli faaliyetler için görevlendirilen 7'si polis 10 kişi yaralandı. 

        Kaza saat 18.00 sıralarında Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Bayramiç Mahallesi Gönen-Manyas karayolunda meydana geldi. İlçe merkezi istikametine giden R.E. (45) idaresindeki midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Midibüste bulunan Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından toplum destekli faaliyetler için görevlendirilen personellerden 7'si polis 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Gönen Devlet Hastanesi ve Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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