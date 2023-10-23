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        Balıkesir'de kamyonet traktöre çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

        BALIKESİR´inGönen ilçesinde traktöre arkadan çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sırasında şarampole yuvarlanan traktörde bulunan 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 00:01 Güncelleme: 23.10.2023 - 00:05
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        Balıkesir'de kamyonet traktöre çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
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        BALIKESİR´inGönen ilçesinde traktöre arkadan çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sırasında şarampole yuvarlanan traktörde bulunan 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Gönen ilçesi, Sarıköy Mahallesi, Gönen Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Gündoğan Mahallesi´nden Sarıköy Mahallesi istikametine giden A.S. (30) idaresindeki 10 TH 525 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyreden E.K. (20) yönetimindeki 10 EF 126 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada yoldan çıkan kamyonet devrilirken, kontrolden çıkan traktör ise şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde kamyonet sürücüsü A.S.´nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü E.K. ile yanında bulunan E.M.(18)  sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından A.S.´nin cenazesi Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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