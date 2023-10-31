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        Balıkesirspor'da operasyon

         TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta teknik heyetteki kan değişikliğine rağmen 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle düşme hattından çıkamayan Balıkesirspor'da kadroda operasyon yapıldı. Kırmızı-beyazlılarda 4 futbolcu kadro dışı kaldı. Balıkesirspor yönetimi, "Profesyonel futbolcularımızdan Volkan Pala, Görkem Kıran, Müslüm Yat ve Abdullah Adıyaman teknik heyetimizin görüşü ve raporu, yönetimin kurulumuzun onayı ile kadro dışı bırakılmışlardır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:12
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        Balıkesirspor'da operasyon
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         TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta teknik heyetteki kan değişikliğine rağmen 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle düşme hattından çıkamayan Balıkesirspor'da kadroda operasyon yapıldı. Kırmızı-beyazlılarda 4 futbolcu kadro dışı kaldı. Balıkesirspor yönetimi, "Profesyonel futbolcularımızdan Volkan Pala, Görkem Kıran, Müslüm Yat ve Abdullah Adıyaman teknik heyetimizin görüşü ve raporu, yönetimin kurulumuzun onayı ile kadro dışı bırakılmışlardır.

        Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir - BALIKESİR,

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