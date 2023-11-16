Balıkesirspor'da İsmail Cem Cambaz dönemi başladı
TFF3'üncüLig 4'üncü Grup temsilcilerinden Balıkesirspor yeni teknik direktörünü buldu. Kırmızı-beyazlılar teknik direktör İsmail Cem Cambaz ile anlaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, yönetim kurulu kararıyla teknik direktör İsmail Cem Cambaz ile 2023-2024 futbol sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, İsmail Cem Cambaz ve ekibine kulübümüzde başarılar dileriz" denildi.
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