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        Balıkesirspor'da İsmail Cem Cambaz dönemi başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:38
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        Balıkesirspor'da İsmail Cem Cambaz dönemi başladı
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        TFF3'üncüLig 4'üncü Grup temsilcilerinden Balıkesirspor yeni teknik direktörünü buldu. Kırmızı-beyazlılar teknik direktör İsmail Cem Cambaz ile anlaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, yönetim kurulu kararıyla teknik direktör İsmail Cem Cambaz ile 2023-2024 futbol sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, İsmail Cem Cambaz ve ekibine kulübümüzde başarılar dileriz" denildi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir - BALIKESİR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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