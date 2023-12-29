Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        500 bin lira dolandırdı, JASAT´ın operasyonuyla yakalandı

        BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde, telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıttığı Ayşe O.´yu (74), adının cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığı yalanıyla, 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandıran F.P.A. (17), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı. Şikayetten 90 dakika sonra yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyon anı kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        500 bin lira dolandırdı, JASAT´ın operasyonuyla yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde, telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıttığı Ayşe O.´yu (74), adının cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığı yalanıyla, 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandıran F.P.A. (17), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı. Şikayetten 90 dakika sonra yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyon anı kameralara yansıdı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Yeşilçomlu Mahallesi´nde meydana geldi. Ayşe O.´yu telefonla arayarak kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheli, isminin cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığını söyledi. Cinayet mahallinden altın ve paraların da çalındığını söyleyen şüpheli, kadının evinde bulunan altın ve paralar üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağını, eve göndereceği görevliye altın ve paralarını teslim etmesini istedi. Söz konusu eve giden şüpheli, Ayşe O.´nun 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak evden uzaklaştı. Olayı yakınlarına anlatmasıyla dolandırıldığını anlayan Ayşe O.´nun şikayeti üzerine, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekiplerce kimliği tespit edilen F.P.A.´nın olayın ardından geldiği ilçe merkezinden taksiye bindiği belirlendi. Plakasını belirledikleri taksiyi takibe alan ekipler, şüpheliyi olaydan 90 dakika sonra, üzerindeki altınlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. O anlar kameralar tarafından da anbean kaydedildi.

        500 bin lira değerindeki ziynet eşyası jandarma ekiplerince Ayşe O.'ya teslim edilirken, F.P.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, daha önce de Karesi ilçesi Çaypınar Mahallesi´nde ikamet eden bir vatandaşı telefon ile arayıp aynı yöntemle dolandırmaya çalıştığı, vatandaşın şüphelenerek jandarmayı arayacağını söylemesi üzerine ise 250 bin TL´yi almadan kaçtığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Hırsız kadından sinsi plan!
        Hırsız kadından sinsi plan!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Almanya'ya dönüyor!
        Almanya'ya dönüyor!
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 500 bin liralık altınları alıp taksiyle kaçan telefon dolandır...
        Balıkesir'de 500 bin liralık altınları alıp taksiyle kaçan telefon dolandır...
        Edremit Körfezi'ndeki zeytinliklerin güvenliği için jandarma ekipleri cayro...
        Edremit Körfezi'ndeki zeytinliklerin güvenliği için jandarma ekipleri cayro...
        Balıkesir'de 40 sürücüye gürültü cezası
        Balıkesir'de 40 sürücüye gürültü cezası
        Balıkesir'de polis ekipleri trafiği denetledi
        Balıkesir'de polis ekipleri trafiği denetledi
        Balıkesir'deki Narkogüç-41 operasyonunda 49 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'deki Narkogüç-41 operasyonunda 49 şüpheli gözaltına alındı
        Bilim insanları Balıkesir'deki Hisaralan jeosit alanını inceledi
        Bilim insanları Balıkesir'deki Hisaralan jeosit alanını inceledi