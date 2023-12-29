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        Balıkesir'de 500 bin liralık altınları alıp taksiyle kaçan telefon dolandırıcısını jandarma yakaladı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde telefonda kendisini jandarma olarak tanıttığı kadının altınlarını alıp taksiye binerek kaçan şüpheli, ekipler tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:20 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:28
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        Balıkesir'de 500 bin liralık altınları alıp taksiyle kaçan telefon dolandırıcısını jandarma yakaladı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde telefonda kendisini jandarma olarak tanıttığı kadının altınlarını alıp taksiye binerek kaçan şüpheli, ekipler tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Yeşilçomlu Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı bir kadını telefonla arayan dolandırıcı, kendisini jandarma olarak tanıtıp, cinayet ve hırsızlık olaylarına adının karıştığı yalanına inandırdı.

        Dolandırıcı, cinayetin gerçekleştiği adresten paraların ve altınların çalındığını söyleyerek, parmak izi kontrolü için kadından ziynet eşyalarını kendilerine emaneten vermesini istedi.

        Evine gelen kişiye 500 bin lira değerindeki altınlarını veren kadın, olayı oğluna anlattı.

        Oğlunun, annesinin dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bandırma Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini de inceleyerek altınları alan kişinin F.P.A. olduğunu tespit etti. Taksiyle kaçan dolandırıcı, ekiplerin takibi sonucu aracın durdurulmasının ardından altınlarla yakalandı.

        Dolandırıcılığın gerçekleşmesinden kısa süre sonra gözaltına alınan F.P.A'nın, aynı yöntemle Karesi ilçesi kırsal Çaypınar Mahallesi'nde bir kişinin 250 bin lirasını almaya çalıştığı, bu vatandaşın şüphelenerek jandarmayı aramak istemesinin ardından mahalleden kaçtığı belirlendi.

        Zanlının aldığı altınlar ise Yeşilçomlu Mahallesi'nde yaşayan mağdur kadına teslim edildi.

        F.P.A'nın ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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