Ayvalık'ta sağanak; evleri su bastı, yollar dereye döndü (2)
BURHANİYE'DEDE YAZLIKLAR SU ALTINDA
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde de sağanak etkili oldu, yazlık evleri ve tarım arazilerini su bastı.
Burhaniye'de dün akşam aniden bastıran ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanaktan en çok etkilenen yer, Ali Çetinkaya Mahallesi oldu. Mahalledeki Orjan ve Haberkent sitelerinin çevresindeki yazlık evleri su bastı. İlçe genelinde tarım arazileri suyla doldu.
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