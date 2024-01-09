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        Ayvalık'ta sağanak; evleri su bastı, yollar dereye döndü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:16 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:20
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        Ayvalık'ta sağanak; evleri su bastı, yollar dereye döndü (2)
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        BURHANİYE'DEDE YAZLIKLAR SU ALTINDA

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde de sağanak etkili oldu, yazlık evleri ve tarım arazilerini su bastı.

        Burhaniye'de dün akşam aniden bastıran ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanaktan en çok etkilenen yer, Ali Çetinkaya Mahallesi oldu. Mahalledeki Orjan ve Haberkent sitelerinin çevresindeki yazlık evleri su bastı. İlçe genelinde tarım arazileri suyla doldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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