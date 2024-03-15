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        Bakan Yumaklı: Siyasette güvenli limandır AK Parti (2)

        'BİRDİZİ FAALİYET PLANLADIK'Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir programı kapsamında Sindel Göleti, Kocahan İş Merkezi, Bilim ve Teknoloji Merkezi, parke taşı üretim tesisi, doğal kök boya tekstil ve inovasyon merkezi, Yaylabayır-Yüreğil grup yolu, Hatıralar Çeşmesi, kırsal mahalle yolları ve yarı olimpik yüzme havuzu toplu açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 19:15 Güncelleme: 15.03.2024 - 19:20
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        Bakan Yumaklı: Siyasette güvenli limandır AK Parti (2)
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        'BİRDİZİ FAALİYET PLANLADIK'

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir programı kapsamında Sindel Göleti, Kocahan İş Merkezi, Bilim ve Teknoloji Merkezi, parke taşı üretim tesisi, doğal kök boya tekstil ve inovasyon merkezi, Yaylabayır-Yüreğil grup yolu, Hatıralar Çeşmesi, kırsal mahalle yolları ve yarı olimpik yüzme havuzu toplu açılış törenine katıldı.

        Bakan Yumaklı, açılış törenin ardından geçtiği merkez ilçe Karesi'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımı gerçekleştirilen 150 adet koç ve 13 adet yem ezme makinesinin dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı buradaki konuşmasında, Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmek amacıyla, bakanlığın bu yöndeki tüm faaliyetlerini, çiftçi ve üreticinin faydasına olacak şekilde sürdürdüklerini söyledi.

        Anadolu coğrafyasına en uygun hayvanın küçükbaş olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, "Aslında eskiler bunu 'Buğdayla koyun gerisi oyun' diyerek formalize etmişler. Ancak zaman içerisinde elbette şartlar farklılaşmış. Ancak biz halen Türkiye'de bu gerçeğin altını çizerek, özellikle bundan 2 hafta önce açıklamış olduğumuz hayvancılık yol haritamızda büyükbaş hayvanda verimi arttırmak, küçükbaş hayvanda da hem verimi hem de kaliteyi arttırmak üzere bir dizi faaliyet planladık ve bunu da açıkladık. Arkadaşlarımızın halihazırda hazırlıklarını yaptıkları ve bir yayınlama sürecinde olan desteklerle birlikte bunun nereye ulaşacağını hepimiz görmüş olacağız" dedi.

        'AİLE İŞLETMELERİ GÜÇLÜ OLSUN'

        Aile işletmelerinin güçlü olmasını istediklerini kaydeden Bakan Yumaklı, “Aile işletmelerimizin hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde yapmış oldukları üretimler sürdürülebilir olsun. Bugünden yarına değil, aynı dünyadaki örneklerinde olduğu gibi nesillerden nesillere aktarılabilir olsun. Dolayısıyla sürdürülebilir bu üretimin aynı zamanda hem verimli hem de kaliteli olmasını istiyoruz. Bizler elbette bunları yaparken birçok desteğimiz var. Bakanlık olarak makina, ekipman desteğimiz var. Şimdi sayamayacağım onlarca desteğimiz var. Ancak çok önemli bir şey var ki ben de bu konuda değerli Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızı canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Biz yol boyu Sındırgı'dan başlayarak buraya gelene kadar benzer şeyleri konuştuk. Aslında değerli başkanım da bizim çok istediğimiz şeyi yaptığını bize anlattı. Bizleri de gururlandırdı. O da nedir? Bizlerin sadece bir şeyi planlaması ya da uygulamak için mevzuat çıkarmasının belli oranda bir adım daha öteye gidebilmesi ancak ve ancak yerel yönetimlerin buna katkı vermesiyle mümkündür. Bugünkü törende küçükbaş hayvancılık için çalışan, üreten kardeşlerimize bir dağıtım töreni yapacağız, yem makineleriyle alakalı. Ancak önemli olan bunun derdini ve sıkıntısını çekebiliyor olmak. Şimdi değerli başkanım gelirken yine söyledi.  Balıkesir'in potansiyeli belki de bizim şu ana kadar tahayyül ettiğimizin daha ötesinde. Bizlerin daha fazla gayret etmesi, sizlerin yanında olması lazım. Bu potansiyeli hep beraber hem ülkemizdeki vatandaşlarımızın hem de ülkemize gelen turistlerin ihtiyacını karşılayacak yönde kullanmamız lazım. Hem de ihracat yaparak ülkemize döviz kazandırıyor hem bizlerin hem de üreticilerimizin, ülkemizin kazanmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla bu amaçla bizler bakanlık olarak 7-24 çalışıyoruz" diye konuştu.

        'HEPİMİZİ TUTABİLENE AŞK OLSUN'

        Bakan Yumaklı şöyle devam etti:

        "Eğer su yoksa, sizin mevcuttaki üretiminizi bir adım öteye daha götürmeniz çok da mümkün olmuyor. Dolayısıyla bizler bu zamana kadar yapılan baraj, gölet ve sulama projelerinin bundan sonra da devamıyla alakalı halihazırda mevcutta devam edenler de var. Onları hızlıca bitirilmesi ve Sindel Göleti gibi daha birçok burada yapılması gereken sulama ve su tutma, daha doğrusu su depolama projelerini inşallah en kısa zamanda tamamlayarak, Balıkesir'in o biraz önce bahsettiğim potansiyeline ulaşması için inşallah her şeyi yapmış olacağız. Sonuçlandığında hepimizin göğsünü kabartan imkanlar üreticilerimizle buluşmuş olacak. Tabii bizler bütün bunları yaparken aslında çok küçük bir bölümünü anlattığımızı biliyoruz. Ancak bu töreni daha fazla uzatmamak adına sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bizi tutabilene aşk olsun' sözünü ben de buradan tekrar etmek istiyorum. Değerli üreticilerimiz, sizler üretin. Bizler hemen sizin yanı başınızdayız. Bakanlıkla, yerel yönetimlerle, belediyelerimizle ve bakanlığımızın bütün çalışanlarıyla birlikte hemen yanı başınızdayız. 'Hepimizi tutabilene aşk olsun' diyorum. Allah, üreten bu memleket için, bu ülke için duvara bir tuğla daha koyan kimler varsa onlardan razı olsun."

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın konuşmasının ardından temsili olarak damızlık küçükbaş hayvan kura çekimi gerçekleştirildi. Bakan Yumaklı, daha sonra alanda incelemelerde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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