Balıkesir'de aranan 18 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama yaptı.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli gözaltına alındı.

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