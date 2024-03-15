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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir'de toplu açılış töreninde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "İşte milletine sevdalı olunca başkalarının hayal dahi edemediğini biz 22 yıl boyunca emek emek, ilmek ilmek dokuyarak, eserlerin, hizmetlerin, değişim ve dönüşümün en güzelini sizlerin hizmetine, sizlerin önüne koymaya devam ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:38
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir'de toplu açılış töreninde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "İşte milletine sevdalı olunca başkalarının hayal dahi edemediğini biz 22 yıl boyunca emek emek, ilmek ilmek dokuyarak, eserlerin, hizmetlerin, değişim ve dönüşümün en güzelini sizlerin hizmetine, sizlerin önüne koymaya devam ediyoruz." dedi.

        Uygur, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı Sındırgı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde, yapılan güzel hizmetlerin temelinde, millete olan sevdanın bulunduğunu ifade etti.

        AK Parti'nin milletin partisi olduğunu dile getiren Uygur, "Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde milletin içinden, milletin talebinden, beklentisinden doğan bir siyasi hareket. İşte milletine sevdalı olunca başkalarının hayal dahi edemediğini biz 22 yıl boyunca emek emek, ilmek ilmek dokuyarak, eserlerin, hizmetlerin, değişim ve dönüşümün en güzelini sizlerin hizmetine, sizlerin önüne koymaya devam ediyoruz." diye konuştu.

        Uygur, 31 Mart yerel seçimlerinin yaklaştığını işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "AK Parti belediyeciliğine hep 'marka belediyecilik' diyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından itibaren aslında temellerinin o dönemde atıldığı, 2004 yılından itibaren de 'AK Parti belediyeciliği' olarak devam eden bir marka belediyecilik olan AK Parti belediyeleri de Balıkesir'imizde gerçekten hem büyükşehrimizde hem 20 ilçemizde güzel değişim ve dönüşümlere imza attı. Hem Balıkesir'imizin hem ilçemizin hem de Sındırgı'mızın çehresi değişti. Şehrin her bir köşesi için hayali ve sevdası olan, bu hayallerini ve sevdasını da hizmete dönüştürme noktasında gayreti olan idarecilerle Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde biz hep birlikte yol yürüyoruz."

        Uygur, istikametten ayrılmadan hizmetlerini sürdüreceklerini, 31 Mart'ta da Balıkesir'in yine AK Parti belediyeciliğiyle yol yürümeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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