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        Bakan Yumaklı: Siyasette güvenli limandır AK Parti

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizler ülkesine, milletine aşkla hizmet eden bir davanın neferleriyiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:36 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:40
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        Bakan Yumaklı: Siyasette güvenli limandır AK Parti
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizler ülkesine, milletine aşkla hizmet eden bir davanın neferleriyiz. Bizler için eğer millete hizmet var ise orada hiçbir engel tanımayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Bizler bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik.' İşte bizim düsturumuz da gayretimiz de emeğimiz de budur. Bu yolda hiçbir engel tanımayız. Siyasette güvenli limandır AK Parti" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir programı kapsamında ilk olarak Sındırgı Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Yumaklı'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz eşlik etti. Bakan Yumaklı, Yüreğil Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet etti. Yumaklı burada yaptığı konuşmada, "En son böyle yürekten ve içten bir karşılamayı kendi memleketimde görmüştüm. O kadar içten bir karşılama ki hem gurur duydum hem de duygulandım. Sayın Cumhurbaşkanımızın size selamlarını iletiyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Bizler ülkesine, milletine aşkla hizmet eden bir davanın neferleriyiz. Bizler için eğer millete hizmet var ise orada hiçbir engel tanımayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Bizler bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik.' İşte bizim düsturumuz da gayretimiz de emeğimiz de budur. Bu yolda hiçbir engel tanımayız. Siyasette güvenli limandır AK Parti. Yerli duruşun da milli duruşun da yegane adresidir. O yüzden AK Parti'nin aslında rakibi yoktur. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda gerçekten 3 sene öncenin bir öncekine göre, ondan önceki 3 senenin, bir öncekine göre ne kadar farkının olduğunu ve son 22 senede bu milletin hizmet alma anlamında nereden nereye geldiğinin de en bariz örneği yaşadıklarımız, gördüklerimiz" ifadelerini kullandı.

        'KİMLER BU MEMLEKET İÇİN ÜRETİYORSA, ONLAR BİZİM BAŞIMIZIN TACIDIR'

        Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Güçlü Türkiye'nin, güçlü tarımdan geçtiğini düşünen birisi olarak elbette Balıkesir gibi bu yönü son derece güçlü bir şehre elimden geleni yapmak üzere her zaman hazır ve nazır olduğumu kıymetli başkanlarım bilir. 'Kimler bu memleket için üretiyorsa, onlar bizim başımızın tacıdır' diye düşünüyoruz. Sağ olsunlar değerli başkanlarım, genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz Balıkesir'le ilgili her konuda inanılmaz hassaslar. Her sorununuzu bilmiyorum. Her bir sorununuzu Ankara'da ilmek ilmek işliyorlar."

        Sindel Göleti'nin de en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini paylaşan Bakan Yumaklı, "'Gölet' diyoruz aslında ama o bir baraj. Çünkü 31 metre yüksekliğinde olacak. 1 milyon metreküplük suyu tutacak. Hem Yüreğil hem Sindel hem Gördes hem de Balıkesir'in bu bölümü için yeterli derecede sulamayı sağlamış olacak. Bizler her türlü işlemi bitirdik. Bu talimatımızı Devlet Su İşleri'ndeki (DSİ) arkadaşlarımıza vermiş olalım. En kısa sürede tamamlanıp hizmete alınacak. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için her cephede adeta savaşıyoruz. Sizler 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye Yüzyılı'nın inşasıyla ilgili gerekli izni, yetkiyi verdiniz ancak bunun bir de şehirler tarafı var. Bunu unutmamak lazım. Bunu her fırsatta gündeme getiriyoruz, söylüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını bizler hem illerde hem ilçelerde hem beldelerde hem de Türkiye'nin dört bir tarafında inşa edeceğiz" dedi.

        'ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ'

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ise "Balıkesir'de yerin altı ayrı bir değer, yerin üstü ayrı bir değer. Termaliyle, tarımıyla, hayvancılığıyla, zeytiniyle, peyniriyle, hatta madeniyle Rabb'im bütün nimetlerini, bu coğrafyada Balıkesirli hemşehrilerimizin kullanımına bahşetmiş. Bu nimetlerin şehrimizin yükseltilmesi noktasında değer kazanması için elimizden gelen gayreti hem siyasiler olarak hem de yerel yönetimlerimizle Ankara'da ise AK Parti hükümetinin o güçlü kabinesiyle, bakanlıklarıyla, bakanlarımızın destekleriyle şehrimize, yöremize, bölgemizin her bir ferdine, her bir kesimine hizmet getirilmesi noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullanıyoruz.

        'YÜREĞİR'DE EKSİK TAŞ KALMAYACAK'

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da "Tarım Bakanlığımız, DSİ'miz Balıkesir'i ihya ediyorlar. Çiftçilerimize, üreticilerimize her alanda destek oluyorlar. Sizin nezdinizde hem DSİ Bölge Müdürümüze hem de tarım il müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Balıkesir gibi güzel bir yere müthiş hizmetler veriyorlar. Bugün yapacaklarımız da size neler yapıldığının göstergesi olacak. Yüreğir'de eksik taş kalmayacak. Asfaltlar atılacak. Göletler yapılacak. Bizde iş kalmaz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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