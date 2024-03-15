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        Manyas'ta motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde motosiklet çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:24
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        Manyas'ta motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde motosiklet çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Yeni Mahalle Bandırma Caddesi'nde E.Ş, dükkanın önündeki motosikletin H.A. tarafından düz kontak yapılarak çalınmaya çalışıldığını fark etti.

        Bu sırada dükkanda bulunan ve birlikte hareket ettikleri E.D. adlı kadının yanına giden H.A. ve arkadaşı E.D, içeriden kapıyı kilitledi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Manyas Emniyet Amirliği ekipleri, kilitli olan kapıyı açtırdıkları dükkanda 21 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımı için payp, hassas terazi ve çok sayıda cep telefonu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan H.A, E.D. ve E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden H.A. ve E.D. tutuklandı, E.D. isimli kadın zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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