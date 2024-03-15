Bakan Yumaklı: Siyasette güvenli limandır AK Parti (3)

'BİZLERSİZLERE HİZMETKAR OLMAYA GELDİK'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'e gerçekleştirdiği ziyaret ve açılışların arından kırsal bir mahallede katıldığı iftar sofrasında orucunu açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve 10 kırsal mahalleden vatandaşların katıldığı yemek sonrası Bakan Yumaklı konuşma yaptı.

Vatandaşlara seslenen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, birlikte iftarı yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek sözlerine başladı. Bütün amaç ve hedeflerinin vatandaşlara, millete hizmet edebilmek olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, “Bizlerin herhangi bir derdi, herhangi bir amacı yok. Bunu da nereden alıyoruz, sayın Cumhurbaşkanımızın sözünden. Nedir o, ‘Bizler sizlere hizmetkar olmaya geldik.’ Bu düsturla hareket ediyoruz, bu düsturla yaptığımız işleri daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Kıymetli kardeşlerim Türkiye yüzyılının inşası için yerel yönetimlerden, hükümete kadar herkes büyük bir gayret ve çaba içerisinde. Siz 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza bu görevi verdiniz. Dediniz ki ‘Biz Türkiye 100 yılının, 2’nci yüzyılını inşa etme görevini sizlere verdik. Şimdi önümüzde 31 Mart var. 31 Mart seçimlerinde de sizler Altıeylül'den başlayarak, Balıkesir'in bütün ilçelerinde ve Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanlığında eğer Cumhur İttifakı'nın adaylarına, yani AK Parti'nin gerçek belediyeciliğine eğer 28 Mayıs'ta olduğu gibi o icazeti verirseniz, elhamdülillah ben şunu söyleyebilirim ki, bu birlikte çalışma, bu birlikte gayret etme, bu uyum, bu eşgüdüm bizleri bulunduğumuz yerden çok daha iyi yerlere getirecektir” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Yücel Yılmaz ile Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray’ın verdiği sözlerin, kendi sözleri olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı sözlerine şöyle devam etti:

“Bakanlığımla alakalı her konuda gerek Yücel Başkan, gerek Mesut Başkan ne söylemişse bunlar aynı zamanda bizim de sözümüzdür, vaadimizdir. Buradan hepinize bunların sözünü veriyorum. İnşallah hep birlikte bunları halletmek üzere çalışacağız, çabalayacağız, gayret sarf edeceğiz. Ben ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Hepinize Allah razı olsun. 31 Mart'tan sonra bizim iş hafiflemeyecek, bizim işimiz iki kat, üç kat daha fazla artacak. Ama hiç önemli değil. Sizlerin memnuniyeti, sizlerin bizlere duası bize yeter. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.”

BAŞKAN YILMAZ’DAN SU MÜJDESİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bakan İbrahim Yumaklı’nın onayıyla, Balıkesir’deki sulama birliklerinin BASKİ’ye devredildiğini söyledi. Bunun için Bakan Yumaklı’ya teşekkür eden Yılmaz, “Geçen sene yağışların az olması nedeniyle DSİ’nin aldığı kararla bu bölgelere sulama verilemedi. Şimdi yağışlar çok oldu. Biz de diyoruz ki, bu sene su fiyatları yok. Tamamı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden. Beyannameleri 18’inden itibaren alıyorsunuz. Arkadaşlarımız buraya geliyor ve beyannamenin üzerine ‘Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmiştir’ mührünü alıyorsunuz ve işinize bakıyorsunuz. Artezyenden suyu kendisi çıkaranlardan da bedel almıyoruz” dedi.