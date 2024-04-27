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        Kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü kesinleşti; kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı

        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Korhan Berzeg'in (84), kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü kesinleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:44 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:45
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        Kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü kesinleşti; kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
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        BALIKESİR’in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Korhan Berzeg’in (84), kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü kesinleşti. Berzeg’in evinin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında bulunan kemik parçalarının, kızı Nisa Berzeg’ten alınan kan örneği ile eşleştiği ve kemik parçalarının Korhan Berzeg’e ait olduğu belirlendi.

        ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden, 17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken, Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki evine geri döndü. Aramalara 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında, eve geri döndü. Çalışmalarda katkısı olmayan köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine dönerken, ekip sayısı artırılarak devam edilen arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.

        312 GÜN SONRA KEMİK PARÇALARI BULUNDU

        Berzeg’in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan’da saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay tarafından, Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Yapılan olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile biri parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

        Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından, kemik parçaları ile kıyafet ve malzemeler incelenmek üzere alındı.

        KIZINDAN ALINAN KAN ÖRNEĞİ İLE DNA EŞLEŞTİ

        Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, kızı Nisa Berzeg’ten alınan kan örneği ile eşleştirilmek üzere, DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi. Yapılan analizde, kemik parçaları ile kan örneğinin DNA’sının eşleştiği ve kemik parçalarının Korhan Berzeg’e ait olduğu açıklandı.

        316’NCI GÜNDE KOL KEMİĞİ İLE GÖMLEK PARÇASI BULUNDU

        Bölgede 3 kadavra arama köpeği ve 62 personelle yürütülen çalışmalarda, dün çalılar arasında tırmıkla yapılan aramada 1 kemik parçası daha bulunurken, bugün yapılan aramalarda da kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Korhan Berzeg’e ait gömleğin parçalarına ulaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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