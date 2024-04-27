Ayvalıkgücü Belediyespor - Edirnespor: 1-0
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, normal sezonun son maçında evinde Edirnespor'u tek golle mağlup etti: 1-0.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, normal sezonun son maçında evinde Edirnespor'u tek golle mağlup etti: 1-0. Maçın 16'ncı dakikasında Davut'un golüyle 3 puana uzanan Ayvalıkgücü, sezonu 52 puanla 3'üncü sırada tamamladı. Ayvalıkgücü Belediyespor, Play-Off'ta bugünkü rakibi Edirnespor'la eşleşti.
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