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        Ayvalıkgücü Belediyespor - Edirnespor: 1-0

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, normal sezonun son maçında evinde Edirnespor'u tek golle mağlup etti: 1-0.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:12 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:12
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        Ayvalıkgücü Belediyespor - Edirnespor: 1-0
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        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, normal sezonun son maçında evinde Edirnespor'u tek golle mağlup etti: 1-0. Maçın 16'ncı dakikasında Davut'un golüyle 3 puana uzanan Ayvalıkgücü, sezonu 52 puanla 3'üncü sırada tamamladı. Ayvalıkgücü Belediyespor, Play-Off'ta bugünkü rakibi Edirnespor'la eşleşti.

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