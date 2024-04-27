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        Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 316'ncı günde; çalılar tırmıklarla aranıyor

        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve evinin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında 312 gün sonra kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları ile kendisine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg'i (84) arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 12:08 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:10
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        Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 316'ncı günde; çalılar tırmıklarla aranıyor
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        BALIKESİR’in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve evinin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında 312 gün sonra kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları ile kendisine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg’i (84) arama çalışmaları sürüyor. Bölgede 4 gündür yapılan arama çalışmalarında dün 1 kemik parçası daha bulunurken, 30 kilometrekarelik alan, 3 kadavra arama köpeği ile taranıyor. 61 jandarma personeli, tırmıklarla da çalıların arasında arama yapıyor.

        ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden, 17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken, Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki evine geri döndü. Aramalara 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında, eve geri döndü. Çalışmalarda katkısı olmayan köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine dönerken, ekip sayısı artırılarak devam edilen arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.

        312 GÜN SONRA KEMİK PARÇALARI BULUNDU

        Berzeg’in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan’da saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay tarafından, Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Yapılan olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile biri parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

        Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından, kemik parçaları ile kıyafet ve malzemeler incelenmek üzere alındı.

        ÜZERİNDE DOKU OLMAYAN KEMİK PARÇALARI İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

        Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi. Kemik parçaları ile Korhan Berzeg’in kızı Nisa Berzeg’den alınan kan örneği eşleştirilecek.

        DÜN 1 KEMİK PARÇASI DAHA BULUNDU

        Arama çalışmalarının 3’üncü gününde, 1 kemik parçası daha bulundu. 23 Nisan’da Berzeg’e ait malzemeler ve kıyafet parçaları ile ona ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunduğu dere kenarının çevresindeki 300 metrelik alanda kadavra arama köpekleri ile çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerin, tırmıklarla baktıkları çalıların arasında bulduğu, 10 santimetre uzunluğundaki kemik parçasının da İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

        BURSA, İSTANBUL VE İZMİR’DEN KÖPEKLİ UNSURLAR SEVK EDİLDİ

        Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 4’üncü günde 3’ü köpekli unsur, 61 personelle devam ediyor. İlk gün Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan bölgeye gönderilen 1 kadavra arama köpeğine destek olarak, dün İstanbul ve İzmir’den de bölgeye kadavra köpekleri sevk edildi. İyi koku almaları için 20 dakika iz sürüp, 40 dakika dinlenmesi gereken köpekler, dönüşümlü olarak arazide görev alıyor. Sık bitki örtüsüne sahip bölgede adeta her taşın altına bakan ekipler, tırmıklarla da çalıları arıyor.

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