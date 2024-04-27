Balıkesir'inBandırma ilçesinde 4 gündür arama çalışmaları devam eden Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemikler, kızından alınan DHA ile eşleşti. Ayrıca arama çalışmalarının olduğu bölgede bir kemik ve gömlek parçası bulundu.