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Balıkesir'inBandırma ilçesinde 4 gündür arama çalışmaları devam eden Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemikler, kızından alınan DHA ile eşleşti.
Balıkesir'inBandırma ilçesinde 4 gündür arama çalışmaları devam eden Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemikler, kızından alınan DHA ile eşleşti. Ayrıca arama çalışmalarının olduğu bölgede bir kemik ve gömlek parçası bulundu.
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