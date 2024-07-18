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        Balıkesirspor'da transfer sürüyor

        TFF3'üncü Lig'de teknik direktörlük görevine Levent Eriş'i getirip transfer harekatına başlayan Balıkesirspor'da imzalar devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 10:57 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:00
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        Balıkesirspor'da transfer sürüyor
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        TFF3'üncü Lig'de teknik direktörlük görevine Levent Eriş'i getirip transfer harekatına başlayan Balıkesirspor'da imzalar devam ediyor. Balıkesirspor, geçen sezon Nazilli Belediyespor forması giyen 22 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Ali Karakaya ve Osmaniyespor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Dede ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor'un altyapısında yetişen Emir, attığı imzayla profesyonel olarak kulübüne döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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