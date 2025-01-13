Balıkesir'de uygulamalı arıcılık kursu açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce Burhaniye ilçesinde uygulamalı arıcılık kursu açıldı.

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) koordinasyonunda il genelinde ilk defa açılan Uygulamalı Arıcılık Kursuna yurdun dört bir yanından arıcılığa merak duyanlar yoğun ilgi gösterdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kursun 'Tarımda Balıkesir Modeli'ni geliştirmek için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve BALMEK iş birliğinde düzenlenen "1. Uygulamalı Arıcılık Kursu"nda katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da eğitim veriliyor.

6 Ocak'ta başlayan ve 17 Ocak'a kadar devam edecek olan kurs, il genelinde arıcılık potansiyelini artırmayı ve sektöre donanımlı arıcılar yetiştirmeyi hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında alanında uzman eğitmenler tarafından arıcılığın püf noktaları anlatılıyor..

Uygulamalı arıcılık eğitimi almak için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Seçil Ersöz: "Daha önce BAÇEM’in başka bir kursuna katılmıştım, Tıbbi Aromatik Bitkiler Kursundan çok memnun kalmıştım. Bu deneyimi de burada yaşamak istedim." dedi.

BAÇEM’in çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Murat Özmen ise: "İnternette de dışarda da birçok yerde arıcılık kursuyla ilgili araştırmalar yaptım, yeterli olmadığını gördüm. Uzun süredir de bekliyordum. Ben Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ne abone olmuş bir kişiyim. Taleplerimiz vardı ve taleplerimiz karşılandı. Şu anda da çok güzel bir akademik çalışma sonucu çıkan bilgileri bizimle paylaşıyorlar." diye konuştu.

Özmen, birçok şeyi öğrendiklerini dile getirerek eksik olan bir şeyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin karşıladığını söyledi.