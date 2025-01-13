Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de uygulamalı arıcılık kursu açıldı

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce Burhaniye ilçesinde uygulamalı arıcılık kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 16:11 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de uygulamalı arıcılık kursu açıldı
        ABONE OL

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce Burhaniye ilçesinde uygulamalı arıcılık kursu açıldı.

        Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) koordinasyonunda il genelinde ilk defa açılan Uygulamalı Arıcılık Kursuna yurdun dört bir yanından arıcılığa merak duyanlar yoğun ilgi gösterdi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kursun 'Tarımda Balıkesir Modeli'ni geliştirmek için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve BALMEK iş birliğinde düzenlenen "1. Uygulamalı Arıcılık Kursu"nda katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da eğitim veriliyor.

        6 Ocak'ta başlayan ve 17 Ocak'a kadar devam edecek olan kurs, il genelinde arıcılık potansiyelini artırmayı ve sektöre donanımlı arıcılar yetiştirmeyi hedefliyor.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında alanında uzman eğitmenler tarafından arıcılığın püf noktaları anlatılıyor..

        Uygulamalı arıcılık eğitimi almak için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Seçil Ersöz: "Daha önce BAÇEM’in başka bir kursuna katılmıştım, Tıbbi Aromatik Bitkiler Kursundan çok memnun kalmıştım. Bu deneyimi de burada yaşamak istedim." dedi.

        BAÇEM’in çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Murat Özmen ise: "İnternette de dışarda da birçok yerde arıcılık kursuyla ilgili araştırmalar yaptım, yeterli olmadığını gördüm. Uzun süredir de bekliyordum. Ben Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ne abone olmuş bir kişiyim. Taleplerimiz vardı ve taleplerimiz karşılandı. Şu anda da çok güzel bir akademik çalışma sonucu çıkan bilgileri bizimle paylaşıyorlar." diye konuştu.

        Özmen, birçok şeyi öğrendiklerini dile getirerek eksik olan bir şeyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin karşıladığını söyledi.

        Bir başka kursiyer Büşra Güder: "Ben uzun zamandır arıcılık kursu almak istiyordum ama ilk defa bu sene daha ciddi bir şekilde bunu planlamaya başladık. İyi ki daha önce başka bir yerde kurs almamışım dediğim bir noktadayım. Hem eğitimin 10 gün olması, hem de eğitmenlerimiz çok kapsamlı, alanlarında çok deneyimliler. Zaten belediye çok uzun yıllardır arıcılıkla ilgili tesiste çalışmalar yapıyor. İlk bilgiyi burada almış olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Piyasada çok fazla eğitim var. Son zamanlarda bir furya haline gelmiş durumda hani tam olarak eğitimi veren kuruma güvenemiyorsunuz." diye konuştu.

        Sakarya'dan eğitim için gelen Müjdat Duman ise şöyle konuştu:

        “Arıcılık kursu için BAÇEM'de iki günden beri kurs almaya başladık. Daha önce de Tıbbi Aromatik Bitki Kursuna katılmıştım, çok da memnun kaldım. Tüm tanıdıklarıma, çevreme tavsiye ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne de böyle bir hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle BAÇEM'in ilk arıcılık kursu bu ve ilk olmasına rağmen çok güzel referanslı hocalarla geldiler.” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        İstinaftan TOGO Kuleleri kararı
        İstinaftan TOGO Kuleleri kararı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de gerçekleşen operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de gerçekleşen operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalandı
        Manyas'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Manyas'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Balıkesir'de "Vuslat Buluşmaları" konferansı gerçekleştirildi
        Balıkesir'de "Vuslat Buluşmaları" konferansı gerçekleştirildi
        Balıkesir'e su deposunda mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı
        Balıkesir'e su deposunda mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı
        Gönen'de işçi servis midibüsü kaza yaptı: 4'ü ağır, 25 yaralı
        Gönen'de işçi servis midibüsü kaza yaptı: 4'ü ağır, 25 yaralı