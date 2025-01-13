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        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

        Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle yarın Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 21:25 Güncelleme: 13.01.2025 - 21:25
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        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
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        Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle yarın Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi.

        Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.15 ile Marmara'dan saat 11.30 ve 17.30 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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