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        Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi soncu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 15:18 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:18
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        Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi soncu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kırsal Çamdibi Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında E.Ö, yönetimindeki 10 AED 675 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle kaybetti.

        Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, zeytin bahçesine devrildi. Kazada sürücü E.Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan İ.Ö, yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü E.Ö.'nün ağır, yanındaki İ.Ö.'nün ise hafif yaralandığı belirlendi.

        Yaralılar, 112 ambulansları ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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