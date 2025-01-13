Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü E.Ö.'nün ağır, yanındaki İ.Ö.'nün ise hafif yaralandığı belirlendi.

Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, zeytin bahçesine devrildi. Kazada sürücü E.Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan İ.Ö, yaralandı.

Kırsal Çamdibi Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında E.Ö, yönetimindeki 10 AED 675 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle kaybetti.

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