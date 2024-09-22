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        Balıkesirspor ilki yaşadı

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynadığı ilk iki maçı kazanıp liderliğe kurulan Balıkesirspor, evinde Kelkit Hürriyetspor'a mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 12:06 Güncelleme: 22.09.2024 - 12:06
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        Balıkesirspor ilki yaşadı
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynadığı ilk iki maçı kazanıp liderliğe kurulan Balıkesirspor, evinde Kelkit Hürriyetspor'a mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı. Seriyi sürdürmek için çıktığı maçta rakibine taraftarı önünde tek golle yenilen kırmızı-beyazlı ekip Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde mağlubiyetle tanıştı. Balıkesirspor grubunda haftaya Silivrispor deplasmanına çıkacak.

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