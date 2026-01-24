Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Gazeteci Uğur Mumcu ölümünün 33. yılında Ayvalık'taki evinin önünde anıldı

        Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ölümünün 33. yılında Balıkesir'in Ayvalık içesindeki evinin önünde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 12:56 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazeteci Uğur Mumcu ölümünün 33. yılında Ayvalık'taki evinin önünde anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ölümünün 33. yılında Balıkesir'in Ayvalık içesindeki evinin önünde anıldı.

        Armutçuk Son Durak mevkisindeki Tapu Kadastro Evleri Sitesi'nin bahçesindeki anma törenine Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar ile diğer ilgililer katıldı.


        Ergin'in bir konuşma yaptığı program Mumcu'nun evinin bahçesine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Burhaniye'de yüzme bilmeyen kalmayacak
        Burhaniye'de yüzme bilmeyen kalmayacak
        Balıkesir'de 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem (2)
        Balıkesir'de 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem (2)
        Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        Merkez üssü Işıklar Mahallesi'nde deprem tedirginliği
        Merkez üssü Işıklar Mahallesi'nde deprem tedirginliği
        Balıkesir Valiliği'nden deprem açıklaması
        Balıkesir Valiliği'nden deprem açıklaması
        Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem: Hayat normale döndü
        Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem: Hayat normale döndü