Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesirspor gönül aldı

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Silivrispor'u 2-1 mağlup eden Balıkesirspor, önceki hafta evinde aldığı Kelkit Hürriyetspor mağlubiyetini unutturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:42 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesirspor gönül aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Silivrispor'u 2-1 mağlup eden Balıkesirspor, önceki hafta evinde aldığı Kelkit Hürriyetspor mağlubiyetini unutturdu. İlk yenilgisini yaşattığı İstanbul ekibini liderlik koltuğundan indiren kırmızı-beyazlılar, gözünü yeniden zirveye dikti. Oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 yenilgi alıp 9 puan toplayan Bal-Kes, lider Türk Metal 1963'ün 1 puan gerisinde zirve takipçisi konumuna geldi. Silivri deplasmanında attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan Bertuğ Bayar, toplamda 3 gole ulaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        İtalya ve İsviçre sınırı değişti!
        İtalya ve İsviçre sınırı değişti!
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e

        Benzer Haberler

        Makine arızası yapan feribot, Marmara Adası yerine Avşa Adasına yanaştı
        Makine arızası yapan feribot, Marmara Adası yerine Avşa Adasına yanaştı
        Balıkesir'de kanala düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Balıkesir'de kanala düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
        Sokakta hareketsiz bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü
        Sokakta hareketsiz bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü
        Ayvalık'ta kadın çiftçilerin sonbahar eğitimlerinin ikinci etabı tamamlandı
        Ayvalık'ta kadın çiftçilerin sonbahar eğitimlerinin ikinci etabı tamamlandı
        Bandırmaspor - MKE Ankaragücü: 2-0
        Bandırmaspor - MKE Ankaragücü: 2-0