Balıkesirspor gönül aldı
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Silivrispor'u 2-1 mağlup eden Balıkesirspor, önceki hafta evinde aldığı Kelkit Hürriyetspor mağlubiyetini unutturdu.
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Silivrispor'u 2-1 mağlup eden Balıkesirspor, önceki hafta evinde aldığı Kelkit Hürriyetspor mağlubiyetini unutturdu. İlk yenilgisini yaşattığı İstanbul ekibini liderlik koltuğundan indiren kırmızı-beyazlılar, gözünü yeniden zirveye dikti. Oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 yenilgi alıp 9 puan toplayan Bal-Kes, lider Türk Metal 1963'ün 1 puan gerisinde zirve takipçisi konumuna geldi. Silivri deplasmanında attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan Bertuğ Bayar, toplamda 3 gole ulaştı.
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