Sokakta hareketsiz bulunup, kaldırıldığı hastanede ölen evsiz, bıçaklanmış

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde sokakta hareketsiz yatarken bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren evsiz Fevzi Karabacak’ın (60) bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden Karabacak’ı bıçakladığı tespit edilen İkbal İnce (23), gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Otobüs durağı yakınında yerde hareketsiz yatan Fevzi Karabacak’ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Karabacak, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Evsiz olduğu ve sokaklarda cam şişe toplayarak geçimini sağladığı belirtilen Fevzi Karabacak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bacağında 1 santimetre boyunda bir kesik olduğu tespit edilen ancak kalp krizi nedeniyle öldüğü değerlendirilen Karabacak’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KASIĞINDAN BIÇAKLANDIĞI BELİRLENDİ Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede Karabacak’ın kasık bölgesinden bıçaklandığı ve kan kaybından hayatını kaybettiği tespit edildi. Karabacak, Bandırma Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, otobüs durağında yerde oturan Fevzi Karabacak’ın yanına yaklaşan kişi tarafından bıçaklandığı belirlendi. Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen İkbal İnce, yakalanarak gözaltına alındı.