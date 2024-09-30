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        Sokakta hareketsiz bulunup, kaldırıldığı hastanede ölen evsiz, bıçaklanmış

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde sokakta hareketsiz yatarken bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren evsiz Fevzi Karabacak'ın (60) bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 13:15 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:20
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        Sokakta hareketsiz bulunup, kaldırıldığı hastanede ölen evsiz, bıçaklanmış
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        BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde sokakta hareketsiz yatarken bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren evsiz Fevzi Karabacak’ın (60) bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden Karabacak’ı bıçakladığı tespit edilen İkbal İnce (23), gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Olay, dün saat 02.30 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Otobüs durağı yakınında yerde hareketsiz yatan Fevzi Karabacak’ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Karabacak, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Evsiz olduğu ve sokaklarda cam şişe toplayarak geçimini sağladığı belirtilen Fevzi Karabacak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bacağında 1 santimetre boyunda bir kesik olduğu tespit edilen ancak kalp krizi nedeniyle öldüğü değerlendirilen Karabacak’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        KASIĞINDAN BIÇAKLANDIĞI BELİRLENDİ

        Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede Karabacak’ın kasık bölgesinden bıçaklandığı ve kan kaybından hayatını kaybettiği tespit edildi. Karabacak, Bandırma Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, otobüs durağında yerde oturan Fevzi Karabacak’ın yanına yaklaşan kişi tarafından bıçaklandığı belirlendi. Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen İkbal İnce, yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifadesinde, Fevzi Karabacak’ı, “İntikam için bıçakladım” dediği öğrenilen İkbal İnce, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından, ‘Kasten öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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