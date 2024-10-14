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        Asker oğullarını birliğine götürürken kaza yaptılar: 1 ölü, 2 yaralı

        BALIKESİR'de refüje, arından da emniyet şeridindeki kamyonete çarpan otomobildeki Yüksel Kanbay (51) hayatını kaybetti, eşi Altun Kanbay (46) ile oğulları Uğurcan Kanbay (21) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:33 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:35
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        Asker oğullarını birliğine götürürken kaza yaptılar: 1 ölü, 2 yaralı
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        BALIKESİR'de refüje, arından da emniyet şeridindeki kamyonete çarpan otomobildeki Yüksel Kanbay (51) hayatını kaybetti, eşi Altun Kanbay (46) ile oğulları Uğurcan Kanbay (21) yaralandı. Samsun’da yaşayan ailenin, oğulları Uğurcan'ı vatani görevini yapmak üzere Balıkesir'deki birliğine teslim etmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir’in Karesi ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir yönüne giden Uğurcan Kanbay, kullandığı 55 AHT 11 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil önce refüje, ardından da emniyet şeridinde duraklama yapan Sinan Coşkun yönetimindeki 41 ANM 846 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Uğurcan Kanbay ve yanındaki annesi Altun Kanbay yaralanırken, babası Yüksel Kanbay hayatını kaybetti.

        Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne- oğul ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altun Kanbay'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Samsun'un Canik ilçesi Başalan Mahallesi'nde yaşayan Altun ve Yüksel Kanbay çiftinin, oğulları Uğurcan Kanbay'ı, vatani görevini yapmak üzere Balıkesir'deki birliğine teslim etmek için yola çıktıkları belirtildi.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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