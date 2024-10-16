Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Duvara çarpan motosiklet yandı; alevlerin arasında kalan sürücü öldü, arkadaşı ağır yaralı

        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde bir iş yerinin duvarına çarpan motosiklet alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 02:02 Güncelleme: 16.10.2024 - 02:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Duvara çarpan motosiklet yandı; alevlerin arasında kalan sürücü öldü, arkadaşı ağır yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde bir iş yerinin duvarına çarpan motosiklet alev aldı. Alevlerin arasında kalan sürücü Umut Aşkınoğlu (27) yaşamını yitirirken, arkadaşı Yalçın Kurt ise ağır yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi, Şener Uğur Sokak'ta meydana geldi. Umut Aşkınoğlu yönetimindeki 07 Y 2961 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yanmaya başlayan motosiklet altında sıkışan Aşkınoğlu ile arkasında bulunan arkadaşı Yalçın Kurt, alevlerin arasında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla Aşkınoğlu ile Kurt alevlerden uzaklaştırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Umut Aşkınoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Yalçın Kurt ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın Kurt, burada yapılan müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'da petrol rafinerisinde yangın
        İran'da petrol rafinerisinde yangın
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        Temizlik malzemesi üreten fabrikada yangın
        Temizlik malzemesi üreten fabrikada yangın
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        Havalar soğuyacak
        Havalar soğuyacak
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" etkinliği düzenlendi
        Balıkesir'de "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" etkinliği düzenlendi
        Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen 2 kadının cenazesi toprağa verildi
        Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen 2 kadının cenazesi toprağa verildi
        Balıkesir'de 52 yaşındaki kayıp kişinin bulunması amacıyla çalışma başlatıl...
        Balıkesir'de 52 yaşındaki kayıp kişinin bulunması amacıyla çalışma başlatıl...
        Balıkesir'de jandarma ekipleri otoyolda göreve başladı
        Balıkesir'de jandarma ekipleri otoyolda göreve başladı
        Bandırma'da bariyere çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
        Bandırma'da bariyere çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
        Eşiyle barışmaya gittiği kayınpederinin evinde katliam yapan damat tutuklan...
        Eşiyle barışmaya gittiği kayınpederinin evinde katliam yapan damat tutuklan...