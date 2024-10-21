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        Kaza sonrası sürücülerin yumruklu kavgası kamerada

        BALIKESİR'de taksinin çarptığı motosiklet devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:46 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:50
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        Kaza sonrası sürücülerin yumruklu kavgası kamerada
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        BALIKESİR'de taksinin çarptığı motosiklet devrildi. Kaza sonrası sürücülerin yumruklu kavgası kameraya yansıdı.

        Kaza, Bandırma ilçesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. L.E. yönetimindeki 10 AOH 17 plakalı motosiklet, iddiaya göre S.E.'nin kullandığı 10 T 2178 plakalı taksi tarafından sıkıştırıldı. Motosiklet plastik bariyerlere çarpıp devrilirken, sürücü hafif yaralandı. Kazanın ardından taksi şoförüne tepki gösteren L.E., elindeki kaskı yere fırlattı. Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansırken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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