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        Davalık olduğu husumetlisini pusu kurup öldürdükten sonra intihar etti

        BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde Ali Ünal (62), kendisinden davacı olan Ali Osman Gerze'yi (65), pusu kurup, tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 12:19 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:25
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        Davalık olduğu husumetlisini pusu kurup öldürdükten sonra intihar etti
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        BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde Ali Ünal (62), kendisinden davacı olan Ali Osman Gerze'yi (65), pusu kurup, tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

        Olay, dün, Susurluk ilçesinin kırsal Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan Ali Osman Gerze ile kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü çobanlık yapan Ali Ünal arasında husumet başladı. Gerze'nin savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası, Ünal hakkında dava açıldı. Buna sinirlenen Ünal, kamyonetiyle hayvanlarını kontrol etmeye giden Ali Osman Gerze'yi, pusu kurarak ruhsatsız tüfeğiyle öldürdü. Ali Ünal, ardından aynı tüfekle yaşamına son verdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gerze ve Ünal’ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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