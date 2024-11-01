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        TIR'dan düşen tomrukların neden olduğu zincirleme kazada ölü sayısı 2'e çıktı

        BALIESİR'de otoyolda TIR'dan düşen tomrukların neden olduğu zincirleme kazada ölen Öner Karabağ'ın (70) oğlu Ümit Utku Karabağ (41) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 13:23 Güncelleme: 01.11.2024 - 13:25
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        TIR'dan düşen tomrukların neden olduğu zincirleme kazada ölü sayısı 2'e çıktı
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        BALIESİR’de otoyolda TIR’dan düşen tomrukların neden olduğu zincirleme kazada ölen Öner Karabağ'ın (70) oğlu Ümit Utku Karabağ (41) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı, 2'ye yükseldi.

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Savaştepe ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde meydana geldi. Erkan Görkem G. yönetimindeki 35 VEF 61 plakalı TIR'da yüklü olan tomruklardan 3'ü, seyir sırasında dorseden yola devrildi. TIR'ın arkasından gelen 45 RJ 525 plakalı otomobil, tomruklara çarptı. Ardından 49 AAC 754, 20 RP 343, 34 DNS 560, 34 DMY 628 ve 27 BB 859 plakalı araçlar da kazaya karıştı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde tomruklara ilk çarpan 45 RJ 525 plakalı otomobildeki Öner Karabağ'ın öldüğü tespit edildi. Karabağ'ın cenazesi, Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabağ ile aynı araçtaki eşi Şahiste Karabağ ile oğlu Ümit Utku Karabağ da ağır yaralı olarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazada yaralanan Sümeyye Pelin Karakuş, Hamide Tamer, Rümeysa Öztüfekçi, Saliha Ermiş, Talha Deniz Yaşar, Bünyamin Yağız Yaşar, Metin Yaşar ve Müjde Yaşar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. TIR şoförü Erkan Görkem G. gözaltına alındı.

        9 YARALININ DURUMU İYİ

        Kaza yerinde ölen Öner Karabağ'ın ağır yaralanan oğlu Ümit Utku Karabağ da bu sabah hastanede yaşamını yitirdi. Baba ile oğlu, Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verilecek. Öte yandan diğer 9 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, gözaltındaki Erkan Görkem G.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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