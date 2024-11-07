Bursa'daki orman yangını Balıkesir'e sıçradı (6)
YANGINAMÜDAHALE DEVAM EDİYORBursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkıp, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına sıçrayan orman yangına Bursa, Balıkesir, Yalova, Kütahya Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale devam ediyor.
YANGINAMÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkıp, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına sıçrayan orman yangına Bursa, Balıkesir, Yalova, Kütahya Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale devam ediyor. Alevler yerleşim yerlerine 1 kilometreye kadar yaklaşırken, yapılan müdahaleyle yangının ilerlemesi durduruldu. Bursa ve Balıkesir il sınırlarında yangın devam ederken, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kütahya Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alevlere müdahale devam ediyor. Bursa ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Fatih Emrah ERDOĞAN-Ramazan FİLİZ /BALIKESİR,
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