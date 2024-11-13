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        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Şuayip K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 03:29 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:50
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        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Şuayip K. hayatını kaybetti.

        Olay, akşamlar saatlerinde Mahbubeler Mahallesi'nde meydana geldi. Tarla üzerinde seyir halinde olan Şuayip K. yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Traktörden düşen Şuayip K., aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibini yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Şuayip K.’nın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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