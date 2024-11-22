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        Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü öldü

        BALIKESİR'de refüjdeki ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü Oğuzhan Çelik (26) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:59 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:05
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        Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü öldü
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        BALIKESİR'de refüjdeki ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü Oğuzhan Çelik (26) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında Balıkesir-Manisa kara yolu eski Kepsut Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan Balıkesir yönüne giden Oğuzhan Çelik, kullandığı 45 ACU 794 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrulup refüjdeki bir ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. Otomobilin bir parçası yola savrulurken, diğer parçası refüjde kaldı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Çelik'in, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Oğuzhan Çelik'in cesedi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Balıkesir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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