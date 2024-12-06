Balıkesir'de 2 işçinin öldüğü mermer ocağı firmasının 5 yetkilisi adli kontrolle serbest

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde mermer ocağında 2 işçisinin öldüğü göçüğe ilişkin ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alınan şirket sahibi E.Ö. ile yetkili 4 kişi, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Marmara ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında 24 Kasım’da saat 16.30 sıralarında işçiler Ahmet Özmen (34) ile Mustafa Dak'ın (55) üstüne kopan kaya parçaları düştü. 2 işçi göçük altında kaldı. Ada ilçesi olan Marmara'ya, Sahil Güvenlik botlarıyla sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Büyük mermer blokların yer aldığı göçükte arama-kurtarma çalışmalarını güçlükle yürüten ekipler, olaydan 4 saat sonra Ahmet Özmen'in, 7,5 saat sonra da Mustafa Dak'ın cansız bedenlerine ulaştı.

Mermer ocağındaki göçük güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; mermer blokların kayan toprakla birlikte aşağıya indiği, bu sırada ocakta çalışan işçiler Ahmet Özmen ve Mustafa Dak'ın göçük olduğunu fark edip, kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. CENAZELER VİNÇLE ÇIKARILDI İşçilerin cenazelerinin göçükten çıkarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; işçilerin cenazelerinin ceset torbasına konulduktan sonra sedyeye alındığı ve vinçle yaklaşık 10 metre yükseklikten yukarıya çıkarıldığı görüldü.