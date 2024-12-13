Bandırma'da hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 14 kişi yakalandı
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve UYAP aranma kaydı bulunan toplam 14 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve UYAP aranma kaydı bulunan toplam 14 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve UYAP aranma kaydı bulunan toplam 14 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Dolandırıcılık suçundan 13 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 6136 SKM (Silah Kanunu’na Muhalefet) suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, ailenin korunması kanununa muhalefet suçundan 3 gün zorlama hapsi bulunan 1 kişi, çeşitli suçlardan UYAP aranma kaydı bulunan 7, toplamda 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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