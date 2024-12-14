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        'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, 2'si polis 3 araca çarptı

        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, kaçarken 2'si polis 3 araca çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 03:04 Güncelleme: 14.12.2024 - 03:10
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        'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, 2'si polis 3 araca çarptı
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        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, kaçarken 2'si polis 3 araca çarptı. Sürücü ve otomobildeki 1 kişi gözaltına alındı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Gönen ilçesi, Kurtuluş Mahallesi 5002 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde uygulama yapan İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D.Ç. (19) yönetimindeki 10 TE 727 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı. A.D.Ç. yönetimindeki otomobil, kısa süre sonra 2 polis aracı ile park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü olduğu öğrenilen sürücü ile yanında bulunan H.S. (23), gözaltına alındı.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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