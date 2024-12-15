Bandırmaspor - Gençlerbirliği: 2-2
STAT:Bandırma 17 EylülHAKEMLER: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Kürşathan AkınBANDIRMASPOR: Zafer Görgen - Hikmet Çiftçi, Paulinho (Dk.
STAT:Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Kürşathan Akın
BANDIRMASPOR: Zafer Görgen - Hikmet Çiftçi, Paulinho (Dk. 69 Nomal), İbrahim Kaya, Paixao (Dk. 88 Salimou), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 84 Kerem Atakan Kesgin), Rametullah Berişbek, Mulumba, Faruk Can Genç
GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk - Etebo, Metehan Mimaroğlu (Dk. 88 Umut İslamoğlu), Oğuzhan Berber, Nalepa, Zubek, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 57 Yatabere), Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu (Dk. 57 Samed Onur), Amilton, Elias Durmaz (Dk. 76 Çağrı Fedai)
GOLLER: Dk. 32 Nalepa, Dk. 81 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Dk. 45+1 Paxaio, Dk. 54 Paulinho (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor), Nalepa, Alperen Babacan (Gençlerbirliği)
1'inci Lig’in 16'ncı haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
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