BakanIşıkhan: Mühimmat üretimi yapılan fabrikada son denetim Ağustos ayında yapıldı. Eksiklik tespit edilmedi. İhmal olup olmadığı araştırılıyor.

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