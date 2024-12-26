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        Balıkesir'de 3'ü ağır 28 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        BALIKESİR'inAltıeylül ilçesinde TIR'ın midibüse çarpıştığı, 3'ü ağır 28 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:39 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:40
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        Balıkesir'de 3'ü ağır 28 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        BALIKESİR'inAltıeylül ilçesinde TIR'ın midibüse çarpıştığı, 3'ü ağır 28 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, dün saat 09.00 sıralarında kırsal Pamukçu Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal Nergis Mahallesi'nden kırsal Pamukçu Mahallesi'ne öğrenci taşıyan 10 S00 206 plakalı midibüse, 34 BOL 861 plakalı TIR çarptı. Kazada 3'ü ağır 28 kişi yaralandı.

        İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Şehir Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yolun karşısına geçmek isteyen midibüse, ana yolda seyir halinde olan TIR'ın çarptığı görülüyor. Öte yandan gözaltına alınan TIR şoförünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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