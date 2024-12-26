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        Mühimmat fabrikasındaki patlama kamerada

        BALIKESİR'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen 11 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:20 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:25
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        Mühimmat fabrikasındaki patlama kamerada
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        BALIKESİR'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen 11 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren, 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı ZSR A.Ş. adlı mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde, önceki gün saat 08.30 sıralarında patlama oldu. Patlamayla birlikte binanın tavanı çöktü, yangın çıktı. İşçiler Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları iyi olduğu öğrenilen 7 işçinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan işçilerden 10'u dün Balıkesir'de toprağa verildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bir başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı ile soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayı araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.

        Bu arada patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, patlamayla birlikte mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünden dumanların yükseldiği görülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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