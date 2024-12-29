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        Midilli'de yine dostluk kazandı

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını 29 puanla zirve ortağı olarak tamamlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, Yunanistan'ın Midilli Adası'nın Aetos Loutron takımıyla 86 sene sonra dostluk maçına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:53 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:55
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        Midilli'de yine dostluk kazandı
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını 29 puanla zirve ortağı olarak tamamlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, Yunanistan'ın Midilli Adası'nın Aetos Loutron takımıyla 86 sene sonra dostluk maçına çıktı. 1938'de Ayvalık'ın karşı kıyısındaki Midilli takımının davetiyle Ayvalık ve Midilli ekiplerinin arasında oynanan dostluk maçı 86 yıl sonra tekrarlandı. İki ekip Midilli'de oynanıp dostça berabere biten maç sonrası dostluk mesajı verdi.

        Ayvalıkgücü maçın ardından, "Bugün burada çok özel bir organizasyon ile iki kıyının futbol takımlarının dostluk maçı için bulunuyoruz. Geriye baktığımızda Ayvalıkgücü Spor Kulübü profesyonel takımı olarak dedelerimizin 1938 yılında Midilli Adası’na davet edilerek başlatılmış olan bu dostluk maçının ikincisini, torunları olarak bizler yapmak nasip oldu. Bizler iki kıyı insanları olarak hep dostuz kardeşiz ve öyle de kalacağız" mesajını paylaştı.

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        Galeri

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