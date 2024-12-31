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        Marmara'da hamsi bereketi; tekneler yüzlerce kasayla dönüyor limana

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde gece denize açılan balıkçılar ağlarını dolu çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 18:58 Güncelleme: 31.12.2024 - 19:00
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        Marmara'da hamsi bereketi; tekneler yüzlerce kasayla dönüyor limana
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde gece denize açılan balıkçılar ağlarını dolu çekti. Limana yanaşan bir tekneden yüzlerce kasa indirilirken, hamsinin kasası 1000 liradan satıldı.

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün gece denize açılan balıkçılar tekneleri dolu geri döndü. Erdek Limanı’na yanaşan bir balıkçı teknesi yüzlerce kasa hamsi yakaladı. Balıklar, limanda bekleyen kamyonlarla ülkenin çeşitli noktalarına sevk edilirken, yaşanan bolluk balıkçıları sevindirdi. Yüzlerce dolu kasa hamisiyle limana yanaşan balıkçı Mehmet Bozoğlu, havaların soğumasıyla hamsinin bollaştığını söyledi. Hamsinin kasasının 1000 liradan satıldığını belirten Bozoğlu, denizdeki bereketin devamının gelmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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