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        Balıkesir'de evde çıkan yangında 2 kardeş öldü

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında Yusuf Ali Taşkın (4) ile kardeşi Yusuf Ömer Taşkın (2), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:06 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:10
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        Balıkesir'de evde çıkan yangında 2 kardeş öldü
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında Yusuf Ali Taşkın (4) ile kardeşi Yusuf Ömer Taşkın (2), hayatını kaybetti.

        Edremit ilçesi Dereli Mahallesi 13 Sokak'taki Coşkun Taşkın'a ait müstakil evde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Bu sırada evde bulunan baba Coşkun Taşkın ve eşi, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlilerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde yapılan kontrolde Yusuf Ali Taşkın ve kardeşi Yusuf Ömer Taşkın'ın yangında öldüğü belirlendi. 2 kardeşin cenazesi, morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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