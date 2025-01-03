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        Balıkesir'de yolcu midibüsü otomobile çarptı; 2 ölü ve yaralılar var

        BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde, yolcu midibüsünün, ana yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken; yaralı kişi sayısının da 10'un üzerinde olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:42 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:45
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        Balıkesir'de yolcu midibüsü otomobile çarptı; 2 ölü ve yaralılar var
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        BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde, yolcu midibüsünün, ana yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken; yaralı kişi sayısının da 10'un üzerinde olduğu belirtildi.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında, Balıkesir-Kepsut kara yolunda meydana geldi. Balıkesir-Dursunbey seferini yapan 10 VZ 975 plakalı yolcu midibüsü, kontrolsüz şekilde ana yola çıkan 10 F 4728 plakalı otomobile çarptı. İlk belirlemelere göre otomobildeki Ramazan Kabakoğlu ile Zeki Bulcak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 10'u aşkın yaralının olduğu bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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