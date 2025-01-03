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        Balıkesir'de yolcu midibüsü otomobile çarptı; 2 ölü, 21 yaralı (2)

        2ÖLÜ, 21 YARALIBalıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye Kepsut İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 araç ve 7 personel, Karesi Grup Amirliği'nden ise 2 araç, 6 personel sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 18:33 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:33
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        Balıkesir'de yolcu midibüsü otomobile çarptı; 2 ölü, 21 yaralı (2)
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        2ÖLÜ, 21 YARALI

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye Kepsut İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 araç ve 7 personel, Karesi Grup Amirliği'nden ise 2 araç, 6 personel sevk edildi. Ekipler, Dursunbey Seyahat'e ait midibüs şoförü Cemal Demir'in de aralarında bulunduğu 20 kişi ve ağır yaralanan otomobil sürücüsü Enes Kabakoğlu ile ölen 2 kişinin cansız bedenini, bulundukları yerden çıkardı. Toplam 21 yaralı, Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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