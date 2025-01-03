Balıkesir'de yolcu midibüsü otomobile çarptı; 2 ölü, 21 yaralı (2)

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye Kepsut İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 araç ve 7 personel, Karesi Grup Amirliği'nden ise 2 araç, 6 personel sevk edildi. Ekipler, Dursunbey Seyahat'e ait midibüs şoförü Cemal Demir'in de aralarında bulunduğu 20 kişi ve ağır yaralanan otomobil sürücüsü Enes Kabakoğlu ile ölen 2 kişinin cansız bedenini, bulundukları yerden çıkardı. Toplam 21 yaralı, Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

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