Yangında ölen 2 kardeş, yan yana toprağa verildi

BALIKESİR'de, müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden Yusuf Ali Taşkın (4) ile kardeşi Yusuf Ömer Taşkın (2), yan yana toprağa verildi.

Edremit ilçesi Dereli Mahallesi 13 Sokak'taki Coşkun Taşkın'a ait müstakil evde, dün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Evdeki Zehra Taşkın (40) kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Bu sırada evin diğer bölümünde baba Coşkun Taşkın (40) ile uyuyan babaanne Zeliha Taşkın, yangını fark edip dışarı çıktı ancak eve giremedi. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan kontrolde Yusuf Ali Taşkın ve kardeşi Yusuf Ömer Taşkın'ın öldüğü belirlendi. Yaralanan Zehra Taşkın ise hastaneye kaldırıldı.