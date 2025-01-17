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        Suriye'ye uğurladıkları Mawada'ya belgeselle veda ettiler

        TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki Suriyelilerin, ülkelerine gidişi sürerken, savaşın ardından geldikleri Balıkesir'in Marmara ilçesinde yaşayan Wanousa ailesi de dönüş kararı aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:35
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        Suriye'ye uğurladıkları Mawada'ya belgeselle veda ettiler
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        TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki Suriyelilerin, ülkelerine gidişi sürerken, savaşın ardından geldikleri Balıkesir'in Marmara ilçesinde yaşayan Wanousa ailesi de dönüş kararı aldı. Omama (40)-Mutasem Wanousa (48) çiftinin 9 çocuğundan biri olan 11'inci sınıf öğrencisi Mawada (16), okul arkadaşlarının hazırladığı belgeselle ülkesine uğurlandı.

        Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Omama-Mutasem Wanousa çifti, savaşla birlikte ülkelerinden ayrılmak zorunda kaldı. İlk olarak Suudi Arabistan'a giden aile, burada 4 yıl yaşadıktan sonra, mermer ustası olan Mutasem Wanousa'nın iş imkanı nedeniyle Balıkesir'in ada ilçesi olan Marmara'ya yerleşti. Aile, adada yeni bir yaşam kurarken; Mawada, Alma (15), Meryem (13) ile Muhammed (11), Saraylar Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nde eğitimlerine devam etti. 9 çocukları olan Wanousa çiftinin, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyeliler gibi, rejimin devrilmesiyle birlikte ülkelerine dönüş kararı almasıyla, 11'inci sınıf öğrencisi Mawada Wanousa'nın okul arkadaşları ve öğretmenleri, veda programı düzenledi. Okuldaki programda, Mawada ve 3 kardeşine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Okan Keskin tarafından Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Mawada ve kardeşleri, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim'i öperek teslim aldı.

        'TÜRKİYE, İKİNCİ VATANIM OLDU'

        Öğrenciler tarafından hazırlanan ve programda sunulan, 'Mawada' isimli belgesel ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Mawada'nın sınıf ve okuldaki görüntüleriyle başlayan belgeselde, günlük yaşamından kesitler de yer aldı. Arkadaşları ve öğretmenleri de Mawada ile ilgili duygu ve temennilerini dile getirdi. Duygusal bir konuşmayla arkadaşlarına, öğretmenlerine, adaya ve Türkiye'ye veda eden Mawada Wanousa, "Suriye'de savaş çıktıktan sonra Suudi Arabistan'a gitmiştik. İlkokulumu orada okudum. Sonra buraya, adaya 2020'de geldik. 5 yıldır adada yaşıyorum. Ortaokulu ve liseyi neredeyse burada okudum ve çok memnunum buradan. Şu an gideceğim için üzülüyorum aslında. Arkadaşlarımla vedalaşacağım diye üzülüyorum. Aynı şekilde de seviniyorum ülkeme döneceğim diye ama daha çok üzülüyorum. Döndüğümde bu okulun hocalarını, arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Bu süreçte Türkiye, benim ikinci vatanım oldu. Türkiye, bize sahip çıktı ve hiç yabancılık çektirmediler. Hediyelerden çok duygulandım. Tek tek arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ederim. Çok özleyeceğim sizi, hiç unutmayacağım. Türkiye'yi unutmayacağım. Hiçbirinizi unutmayacağım. Çok seviyorum sizi" ifadelerini kullandı. Lisenin ikinci dönemine ülkesinde devam edecek olan Mawada ile kardeşleri hediyelerle ve gözyaşlarıyla okuldan uğurlandı.

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        Galeri
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