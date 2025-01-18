Balıkesir'de 7 bin 761 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen şüphelilerin adreslerine, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 3 otomobil, 1 iş yeri ve 2 evde yapılan aramalarda toplam 7 bin 761 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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