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        Balıkesir'de 7 bin 761 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

        BALIKESİR'inEdremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin 761 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 14:42 Güncelleme: 18.01.2025 - 14:45
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        Balıkesir'de 7 bin 761 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
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        BALIKESİR'inEdremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin 761 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen şüphelilerin adreslerine, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 3 otomobil, 1 iş yeri ve 2 evde yapılan aramalarda toplam 7 bin 761 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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